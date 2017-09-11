Эксперт: борьба Саакашвили и Порошенко может привести к досрочным выборам

ЛЬВОВ, 11 сен — РИА Новости. Борьба экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его соратников с президентом Украины Петром Порошенко может привести к досрочным парламентским выборам или уменьшению полномочий главы государства, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
"Столь серьезная угроза для Порошенко появилась впервые за три с половиной года его президентства. Эта угроза связана, в первую очередь, с объединением всех, кто им не доволен. Это может закончиться либо внесением изменений в конституцию в плане уменьшения полномочий президента, переходом к парламентской республике, либо внеочередными парламентскими выборами. Это все возможно",- сказал Погребинский РИА Новости в понедельник.
По его мнению, Саакашвили в своей борьбе с Порошенко может объединиться, в том числе, с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.