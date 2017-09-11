Эксперт: борьба Саакашвили и Порошенко может привести к досрочным выборам

ЛЬВОВ, 11 сен — РИА Новости. Борьба экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его соратников с президентом Украины Петром Порошенко может привести к досрочным парламентским выборам или уменьшению полномочий главы государства, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

"Столь серьезная угроза для Порошенко появилась впервые за три с половиной года его президентства. Эта угроза связана, в первую очередь, с объединением всех, кто им не доволен. Это может закончиться либо внесением изменений в конституцию в плане уменьшения полномочий президента, переходом к парламентской республике, либо внеочередными парламентскими выборами. Это все возможно",- сказал Погребинский РИА Новости в понедельник.

По его мнению, Саакашвили в своей борьбе с Порошенко может объединиться, в том числе, с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

В то же время Погребинский полагает, что о будущем Саакашвили на Украине говорить достаточно сложно. "Пока Саакашвили с соратниками "выиграли бой у Порошенко, но они пока не выиграли войну", — отметил он.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.