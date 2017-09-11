Азербайджанские власти заявили об экстрадиции Лапшина в Израиль

БАКУ, 11 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Обращение об экстрадиции в Израиль помилованного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогера Александра Лапшина поступило в Баку, решение об экстрадиции принято, заявил в понедельник помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании Лапшина.

"Согласно законам Азербайджанской Республики, освобождение и экстрадиция блогера Лапшина, по делу которого ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, всегда находилось на повестке дня. Израиль, гражданином которого Лапшин является, задержал обращение в Баку по экстрадиции блогера, в этой связи решение по Лапшину затянулось. Но сейчас такое обращение поступило, и решение по блогеру принято", — приводит слова Гасанова госагентство "Азертадж".

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.