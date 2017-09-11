Посольство в Литве проясняет ситуацию с задержанием россиянина на границе

ВИЛЬНЮС, 11 сен — РИА Новости. Посольство России в Литве подключилось к прояснению ситуации с задержанием гражданина РФ на литовско-российской границе в субботу, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Александр Удальцов.

Литовские пограничники в субботу на литовско-российской границе задержали мужчину без документов, позже выяснилось, что он является гражданином России.

В воскресенье литовский суд позволил заключить мужчину под стражу сроком на один месяц. По данным МВД Литвы, мужчина сообщил органам правопорядка, что заблудился, в его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас сообщил агентству BNS, что "задержанный переплыл реку Шешупе и оказался на территории Литвы".

"Российское посольство активно подключилось к прояснению данной ситуации с того момента, как нам стало о ней известно вечером 9 сентября этого года. Поддерживаем тесный контакт с соответствующими литовскими службами с целью выяснения обстоятельств происшествия, условий содержания российского гражданина, состояния его здоровья. Поставили вопрос о встрече с задержанным", — сказал Удальцов.

В данный момент начато досудебное расследование.