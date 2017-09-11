Большинство испанцев против референдума в Каталонии, показал опрос

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более 60% испанцев выступают против проведения референдума о независимости Каталонии, следует из результатов опроса, проведенного компанией Sigma Dos.

Согласно результатам исследования, 60,3% респондентов высказались против разрешения проводить референдум. Поддержали инициативу 29,1%, еще 10,6% затруднились ответить.

Большинство участников опроса (45,7%) также полагают, что референдум, назначенный на 1 октября 2017 года, не состоится. Однако 35,9% испанцев верят в то, что каталонцы все же смогут проголосовать, несмотря на заявления Мадрида.

Почти половина респондентов (48,2%) высказались за применение испанским правительством статьи 155 конституции, которая допускает приостановку автономного статуса Каталонии, 33% выступили против.

Опрос проводился в период с 4 по 7 сентября для издания Mundo. В нем приняла участие тысяча совершеннолетних граждан Испании. Погрешность составляет 3,16 процентных пункта.