Мартин Шульц выступил за солидарность ЕС в вопросе санкций против России

БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц подчеркнул важность солидарности стран Евросоюза в вопросе санкций против России.

"Когда идет речь о санкциях против России, например, — да, безусловно. При этом некоторым странам ЕС это стоит денег, потому что экспорт в Россию нарушен. Но эта солидарность есть, потому что она необходима, потому что России нужно ясно сказать, что до тех пор, пока она нарушает международное право, будут эти санкции", — сказал Шульц на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал N24.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины — руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три человека, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлица из РФ из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens. Сейчас санкции распространяются на 153 человека и 40 юридических лиц. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".