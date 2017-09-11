Саакашвили в понедельник проведет во Львове пресс-конференцию

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретится во Львове в понедельник с рядом политиков, а также проведет пресс-конференцию, заявили РИА Новости в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. При этом в погранслужбе заявили, что уголовное производство могут дополнить новыми статьями. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов.

"Сейчас Михаил во Львове. Он сегодня проведет ряд встреч с политиками, а также пресс-конференцию", — заявили в пресс-службе. Однако в партии не уточнили, с кем намерен встретиться Саакашвили и во сколько состоится пресс-конференция.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.