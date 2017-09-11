Российский генконсул рассказал о работе дипмиссии в Хьюстоне

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Генконсульство РФ в Хьюстоне выдаёт американцам 13-15 тысяч виз в год, но после закрытия генконсульства в Сан-Франциско эта цифра может возрасти, рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Это нефтяной и промышленный регион, особенно Техас, у него интенсивные деловые связи с Россией. Техасские компании активно взаимодействуют с российскими партнерами, соответственно, осуществляется много поездок, для которых нужны визы. Число выданных американцам виз генконсульством РФ в Хьюстоне в последние три года находится в диапазоне от 13 до 15 тысяч в год", — сказал генконсул.

Сейчас, по его словам, "количество виз, по-видимому, возрастет, потому что мы будем брать на себя какую-то часть визового потока, который раньше проходил через Сан-Франциско".

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.

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