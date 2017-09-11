Журналист Би-би-си заметался по студии в прямом эфире

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ведущий Би-би-си Том Донкин растерялся в начале выпуска новостей, заметавшись по студии и не понимая, в какую камеру смотреть.

Инцидент произошел во время дневного эфира в субботу. На то, чтобы сориентироваться и начать вести программу, у Донкина ушло 20 секунд.

Сам журналист отнесся к ситуации с пониманием. Отвечая коллеге из Evening Standard, который опубликовал ссылку на инцидент у себя в Twitter и извинился за нее, Донкин написал: "Не нужно извиняться, спасибо, что потратили время. На живом телевидении такие вещи случаются".

С Би-би-си уже случались подобные казусы. В июне ведущий новостей Хью Эдвардс несколько минут молчал в прямом эфире из-за технических неполадок.