Трамп намерен отправиться в пострадавшую от урагана Южную Флориду

Лодки на причале Саут-Бич во время прибытия урагана «Ирма» на юг шатата Флорида в Майами-Бич, США. 10 сентября 2017

Лодки на причале Саут-Бич во время прибытия урагана «Ирма» на юг шатата Флорида в Майами-Бич, США. 10 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вскоре отправиться в Южную Флориду, на которую обрушился ураган "Ирма", сообщает в воскресенье Белый дом.

"Трамп заявил, что хотел бы скоро отправиться в Южную Флориду", — сообщает ведомство.

Как сообщает Белый дом, на вопрос журналистов о том, как идет работа властей по подготовке и устранению последствий урагана, Трамп ответил "вполне хорошо", призвав при этом к усилению береговой охраны и увеличению финансирования по линии федерального бюджета пострадавших от стихии регионов.

Саму "Ирму" Трамп назвал "каким-то огромным монстром".

Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" снизилась с четвертой до третьей категории (наивысший — пятый) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 185 километров в час.

Ураган обрушился на остров в 15.35 по местному времени (22.35 мск) в субботу и движется в северном направлении со скоростью 19 километров в час.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.