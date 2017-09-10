В Майами строительный кран упал из-за урагана "Ирма"

Лодки на причале Саут-Бич во время прибытия урагана «Ирма» на юг шатата Флорида в Майами-Бич, США. 10 сентября 2017

Лодки на причале Саут-Бич во время прибытия урагана «Ирма» на юг шатата Флорида в Майами-Бич, США. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Строительный кран упал в центре американского Майами из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Ирма", сообщает администрация города.

"Кран обвалился на строящееся высотное здание по адресу Бискейн Бульвар, 300. Не приближайтесь к месту инцидента!" — говорится в сообщении властей в Twitter.

Телеканал CNN со ссылкой на очевидцев сообщает, что пострадавших при инциденте нет.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Ураган приближается в настоящий момент к южной границе США и штату Флорида, где, по прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 120 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

В настоящий момент "Ирме" снова присвоена категория 4 из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла — до 130 миль (около 200 км в час). Ураган набрал силу в тёплых океанских водах, через которые идёт к побережью Флориды.