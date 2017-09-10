В Севастополе прокомментировали протесты Киева с связи с выборами

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Протесты Киева в связи с выборами губернатора в Севастополе связаны с необходимостью реакции и не изменят главного обстоятельства – что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявила РИА Новости председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с избирательными процессами в Крыму и Севастополе, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"Украинским политикам просто нужно о чем-то говорить (в связи с выборами – ред.), но они должны точно осознавать, и я думаю, что они это осознают, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав этого государства", — сказала Алтабаева.

Она назвала Севастополь одним из патриотических центров России, который определен его историей и современной жизнью. "Поэтому у Севастополя с Украиной дороги даже не параллельные, а расходящиеся. Возможно, в будущем политики Украины по-иному посмотрят на естественные процессы, происходящие в политике и обществе начиная с 2014 года. Поэтому комментарии и реальная действительность, как говорят в Одессе, это две большие разницы", - добавила Алтабаева.

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Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления горожан проходят 10 сентября в единый день голосования впервые. До этого губернатор утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. В украинское время глава администрации города назначался напрямую президентом Украины. Исключением стали лишь одни выборы мэра города в 1993 году.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах борются пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".

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