Тимошенко обратилась к Луценко из-за ситуации с Саакашвили на границе

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017

РИА Новости. Тимошенко заявила, что она и Саакашвили обратились к генпрокурору Украины из-за того, что экс-президента Грузии не пустили на территорию страны