В Бирмингеме неизвестный с ножом набросился на прихожанина церкви

ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина 46 лет арестован в районе британского города Бирмингема Астон по подозрению в попытке совершения преднамеренного убийства, сообщает полиция региона Уэст-Мидлендс.
Сообщается, что вызов в полицейский участок из церкви поступил примерно в 10:50 (12.50 мск).
"Имеются признаки, позволяющие предположить, что нападавший и жертва знакомы друг с другом и что это была целенаправленная атака", — отметили в полиции.
В настоящий момент территория возле церкви оцеплена, оцепление не будет снято до окончания расследования. Другие подробности не сообщаются.