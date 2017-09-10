В Бирмингеме неизвестный с ножом набросился на прихожанина церкви

ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина 46 лет арестован в районе британского города Бирмингема Астон по подозрению в попытке совершения преднамеренного убийства, сообщает полиция региона Уэст-Мидлендс.

"Офицеры прибыли на место событий и арестовали мужчину 46 лет, подозреваемого в попытке совершения преднамеренного убийства. Мужчина 33 лет (пострадавший – ред.) был направлен в больницу, его состояние стабильное. Его ранения не представляют угрозы для жизни", — сказано в заявлении полиции.

Сообщается, что вызов в полицейский участок из церкви поступил примерно в 10:50 (12.50 мск).

"Имеются признаки, позволяющие предположить, что нападавший и жертва знакомы друг с другом и что это была целенаправленная атака", — отметили в полиции.

В настоящий момент территория возле церкви оцеплена, оцепление не будет снято до окончания расследования. Другие подробности не сообщаются.