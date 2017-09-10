Действия КНДР нуждаются в глобальном ответе, заявил Столтенберг

ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости. Действия Северной Кореи, проводящей ракетные испытания, — это глобальная угроза, которая нуждается в глобальном ответе, убежден генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Безответственное поведение Северной Кореи – это глобальная угроза, которая нуждается глобальном ответе. Этот ответ, разумеется, включает НАТО. Мы призываем Северную Корею остановить ее ядерную программу и прекратить испытания, потому что это нарушение целого ряда резолюций Совета безопасности ООН", — сказал Столтенберг в воскресенье в эфире шоу телеканала Би-би-си

Представитель альянса добавил, что проводимые КНДР испытания – это "угроза международному миру и стабильности". При этом, по его словам, необходимо добиваться политического решения этой проблемы.

КНДР 3 августа заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.