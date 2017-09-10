Меркель, говоря о Крыме, вспомнила историю ГДР

БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила историю объединения Германии.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений". Его поддержал кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

"Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить", — заявила Меркель в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, говоря о том, почему, по ее мнению, этот вопрос не может быть заморожен.

Канцлер добавила, что считает "очень мужественной" позицию тех людей в ГДР, которые "были готовы удерживать всю страну" и вести ее к объединению.

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