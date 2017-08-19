Санкции бесполезны: немецкий политик призвал признать Крым частью России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крым следует признать частью России, поскольку он никогда не вернется обратно в состав Украины, даже с помощью санкций. Такое мнение высказал в интервью газете Berliner Morgenpost кандидат в канцлеры ФРГ, вице-председатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

"Правильно признать Крым частью России. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не изменят", — сказал Гауланд.

При этом политик выразил уверенность, что Россия является "силой в Европе" и ее следует "интегрировать в европейский порядок", одновременно покончив с конфликтом между Москвой и НАТО.

На неопределенный срок

В начале августа лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер, который стал пятым по популярности немецким политиком по итогам опроса, проведенного по заказу журнала Stern , предложил принять нынешний статус Крыма как "временное решение на неопределенный срок".

"Санкции не должны быть сняты только лишь тогда, когда минские мирные соглашения будут полностью реализованы. Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил политик в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил он.

Поддержка левых

Линднера поддержала сопредседатель фракции левых Сара Вагенкнехт, которая заявила о необходимости возвращения к политике разрядки по отношению к России. Она также отметила, что европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в интересах США.

Однопартиец Вагенкнехт, депутат бундестага Андрей Хунко напомнил, что левые уже не первый год продвигают аналогичную инициативу. "Я еще несколько лет назад говорил, что я поддерживаю любые действия, направленные на деэскалацию. Тогда поднялся еще больший шум, когда Маттиас Платцек (видный немецкий политик, представитель СДПГ — ред.) выступил с предложением провести повторный референдум в Крыму с участием международных наблюдателей, чтобы прояснить статус Крыма", — сказал он в интервью Sputnik Deutschland

Депутат признался, что он был даже немного удивлен инициативой главы СвДП в пользу диалога с Москвой, и выразил уверенность, что немецкое общество ее поддержит. "Сейчас США ужесточили санкции против России. Опросы общественного мнения в Германии свидетельствуют, что 80% населения выступают против этого. Так что, выступив с подобной инициативой именно сейчас, Линднер не так уж и ошибся с выбором момента", — сказал Хунко.

Опрос, проведенный для издания Welt, показал, что позицию Линднера разделяют около 44% граждан Германии, еще 43,2% придерживаются противоположного мнения. При этом лишь 35,2% немцев в возрасте от 18 до 29 лет готовы согласиться с тем, что Крым временно входит в состав России. А вот респонденты в возрастной категории от 65 лет и старше соглашаются с ней гораздо чаще (48,5%). Кроме того, Восточная Германия чаще поддерживала высказывание Линднера (51,7%), чем западная (42,6%).

Личное мнение

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, комментируя высказывание лидера СвДП, подчеркнула, что Линднер лишь высказал свое мнение.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявление лидера Свободной демократической партии, это его личное мнение", — сказала Деммер, добавив, что "в позиции федерального правительства в отношении Украины ничего не изменилось".

Киев обеспокоен

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Bild раскритиковал высказывание Линднера. "Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, — заявил Климкин. — Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина".

Министр призвал добиваться "освобождения Крыма" с помощью политических и дипломатических методов, а также выступил за ужесточение санкций против России.

Здравая логика

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил что позиция Линднера со временем может стать общей для большинства европейских политиков.

"С самого начала часть европейских политиков исходила из совершенно здравой логики, что Крым исторически является частью России, а волеизъявление крымчан было однозначным, и возвращение Крыма в состав России в этом отношении вполне понятно, оправдано и закономерно. Ясно, что не все политики европейские рискуют об этом прямо говорить. Но такая часть есть", — сказал Новиков РИА Новости.

Для полноценного развития отношений с Россией странам Евросоюза необходимо оставить в стороне крымскую риторику и заняться актуальными вопросами, добавил он.