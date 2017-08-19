Санкции бесполезны: немецкий политик призвал признать Крым частью России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крым следует признать частью России, поскольку он никогда не вернется обратно в состав Украины, даже с помощью санкций. Такое мнение высказал в интервью газете Berliner Morgenpost кандидат в канцлеры ФРГ, вице-председатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.
"Правильно признать Крым частью России. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не изменят", — сказал Гауланд.
При этом политик выразил уверенность, что Россия является "силой в Европе" и ее следует "интегрировать в европейский порядок", одновременно покончив с конфликтом между Москвой и НАТО.
На неопределенный срок
"Санкции не должны быть сняты только лишь тогда, когда минские мирные соглашения будут полностью реализованы. Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил политик в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
"Безопасность и благосостояние в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил он.
Поддержка левых
Линднера поддержала сопредседатель фракции левых Сара Вагенкнехт, которая заявила о необходимости возвращения к политике разрядки по отношению к России. Она также отметила, что европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в интересах США.Sputnik Deutschland.
Депутат признался, что он был даже немного удивлен инициативой главы СвДП в пользу диалога с Москвой, и выразил уверенность, что немецкое общество ее поддержит. "Сейчас США ужесточили санкции против России. Опросы общественного мнения в Германии свидетельствуют, что 80% населения выступают против этого. Так что, выступив с подобной инициативой именно сейчас, Линднер не так уж и ошибся с выбором момента", — сказал Хунко.
Опрос, проведенный для издания Welt, показал, что позицию Линднера разделяют около 44% граждан Германии, еще 43,2% придерживаются противоположного мнения. При этом лишь 35,2% немцев в возрасте от 18 до 29 лет готовы согласиться с тем, что Крым временно входит в состав России. А вот респонденты в возрастной категории от 65 лет и старше соглашаются с ней гораздо чаще (48,5%). Кроме того, Восточная Германия чаще поддерживала высказывание Линднера (51,7%), чем западная (42,6%).
Личное мнение
"Правительство ФРГ приняло к сведению заявление лидера Свободной демократической партии, это его личное мнение", — сказала Деммер, добавив, что "в позиции федерального правительства в отношении Украины ничего не изменилось".
Киев обеспокоен
Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Bild раскритиковал высказывание Линднера. "Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, — заявил Климкин. — Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина".
Министр призвал добиваться "освобождения Крыма" с помощью политических и дипломатических методов, а также выступил за ужесточение санкций против России.
Здравая логика
"С самого начала часть европейских политиков исходила из совершенно здравой логики, что Крым исторически является частью России, а волеизъявление крымчан было однозначным, и возвращение Крыма в состав России в этом отношении вполне понятно, оправдано и закономерно. Ясно, что не все политики европейские рискуют об этом прямо говорить. Но такая часть есть", — сказал Новиков РИА Новости.
Для полноценного развития отношений с Россией странам Евросоюза необходимо оставить в стороне крымскую риторику и заняться актуальными вопросами, добавил он.