Москва
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Санкции бесполезны: немецкий политик призвал признать Крым частью России

15:3119.08.2017
(обновлено: 15:35 19.08.2017)
06810
© AFP 2017 / John McDougallВице-председатель партии Альтернатива для Германии Александер Гауланд. Архивное фотоВице-председатель партии Альтернатива для Германии Александер Гауланд. Архивное фото
© AFP 2017 / John McDougall

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крым следует признать частью России, поскольку он никогда не вернется обратно в состав Украины, даже с помощью санкций. Такое мнение высказал в интервью газете Berliner Morgenpost кандидат в канцлеры ФРГ, вице-председатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

"Правильно признать Крым частью России. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не изменят", — сказал Гауланд.

При этом политик выразил уверенность, что Россия является "силой в Европе" и ее следует "интегрировать в европейский порядок", одновременно покончив с конфликтом между Москвой и НАТО.

На неопределенный срок

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2017 / Christof Stache
Депутат бундестага: 80% немцев – против ужесточения санкций в отношении РФ
В начале августа лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер, который стал пятым по популярности немецким политиком по итогам опроса, проведенного по заказу журнала Stern, предложил принять нынешний статус Крыма как "временное решение на неопределенный срок".

"Санкции не должны быть сняты только лишь тогда, когда минские мирные соглашения будут полностью реализованы. Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил политик в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил он.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСевастополь. Крым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Севастополь. Крым

Поддержка левых

Линднера поддержала сопредседатель фракции левых Сара Вагенкнехт, которая заявила о необходимости возвращения к политике разрядки по отношению к России. Она также отметила, что европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в интересах США.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Спор из-за Крыма: МИД Украины обрушился с критикой на немецкого политика
Однопартиец Вагенкнехт, депутат бундестага Андрей Хунко напомнил, что левые уже не первый год продвигают аналогичную инициативу. "Я еще несколько лет назад говорил, что я поддерживаю любые действия, направленные на деэскалацию. Тогда поднялся еще больший шум, когда Маттиас Платцек (видный немецкий политик, представитель СДПГ — ред.) выступил с предложением провести повторный референдум в Крыму с участием международных наблюдателей, чтобы прояснить статус Крыма", — сказал он в интервью Sputnik Deutschland.

Депутат признался, что он был даже немного удивлен инициативой главы СвДП в пользу диалога с Москвой, и выразил уверенность, что немецкое общество ее поддержит. "Сейчас США ужесточили санкции против России. Опросы общественного мнения в Германии свидетельствуют, что 80% населения выступают против этого. Так что, выступив с подобной инициативой именно сейчас, Линднер не так уж и ошибся с выбором момента", — сказал Хунко.

Опрос, проведенный для издания Welt, показал, что позицию Линднера разделяют около 44% граждан Германии, еще 43,2% придерживаются противоположного мнения. При этом лишь 35,2% немцев в возрасте от 18 до 29 лет готовы согласиться с тем, что Крым временно входит в состав России. А вот респонденты в возрастной категории от 65 лет и старше соглашаются с ней гораздо чаще (48,5%). Кроме того, Восточная Германия чаще поддерживала высказывание Линднера (51,7%), чем западная (42,6%).

Личное мнение

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Опрос: около 44% граждан ФРГ согласились с мнением главы либералов о Крыме
Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, комментируя высказывание лидера СвДП, подчеркнула, что Линднер лишь высказал свое мнение.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявление лидера Свободной демократической партии, это его личное мнение", — сказала Деммер, добавив, что "в позиции федерального правительства в отношении Украины ничего не изменилось".

Киев обеспокоен

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Bild раскритиковал высказывание Линднера. "Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, — заявил Климкин. — Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина".

Министр призвал добиваться "освобождения Крыма" с помощью политических и дипломатических методов, а также выступил за ужесточение санкций против России.

Здравая логика

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Глава немецких либералов призвал развивать отношения с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил что позиция Линднера со временем может стать общей для большинства европейских политиков.

"С самого начала часть европейских политиков исходила из совершенно здравой логики, что Крым исторически является частью России, а волеизъявление крымчан было однозначным, и возвращение Крыма в состав России в этом отношении вполне понятно, оправдано и закономерно. Ясно, что не все политики европейские рискуют об этом прямо говорить. Но такая часть есть", — сказал Новиков РИА Новости.

Для полноценного развития отношений с Россией странам Евросоюза необходимо оставить в стороне крымскую риторику и заняться актуальными вопросами, добавил он.

Крымские каникулы
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Туристический Крым: памятники, пляжи, вина и лучшие места для селфи
Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена