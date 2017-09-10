Эрдоган призвал исламские страны к борьбе с киберпреступностью

АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал исламские страны принять меры для борьбы с киберпреступностью.
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"К сожалению, исламские страны также страдают от этой деятельности. Мы должны предпринимать строгие юридические и технические меры против киберпреступлений", — сказал Эрдоган.
Власти Турции ранее обвинили организацию исламского проповедника Гюлена в причастности к попытке госпереворота в стране в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку госпереворота и отверг обвинения.
*Террористическая организация, запрещенная в России