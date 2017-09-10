Эрдоган призвал исламские страны к борьбе с киберпреступностью

АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал исламские страны принять меры для борьбы с киберпреступностью.

Как вы защищаете данные на своем компьютере? Покупаю программу-антивирус

Скачиваю бесплатный антивирус

Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Результаты 36.9% Покупаю программу-антивирус

40.0% Скачиваю бесплатный антивирус

23.1% Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Все опросы Голосовать

В ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который проходит в Астане, президент Турции отметил, что такие террористические организации как ДАИШ *, "Аль-Каида"* и "террористическая организация Фетхуллаха Гюлена" активно используют интернет и социальные сети в своих целях.

"К сожалению, исламские страны также страдают от этой деятельности. Мы должны предпринимать строгие юридические и технические меры против киберпреступлений", — сказал Эрдоган.

Власти Турции ранее обвинили организацию исламского проповедника Гюлена в причастности к попытке госпереворота в стране в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку госпереворота и отверг обвинения.

*Террористическая организация, запрещенная в России