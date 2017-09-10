АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил группе исламских государств объединиться по аналогии G20 в организацию по развитию науки и экономики.

Такую идею он высказал в ходе первого саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

"Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15", — сказал в воскресенье Назарбаев.

Он отметил, что развитие науки и технологий является важным направлением. По его мнению, следует проводить регулярные форумы и встречи, которые будут способствовать сближению исламского мира с Западом.

"Мы должны развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это позволит развиваться всему исламскому миру", — считает Назарбаев.