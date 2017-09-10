Сторонники Саакашвили собрались встретить его на украинско-польской границе

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Колонна из примерно сотни автомобилей и микроавтобусов со сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отправилась в воскресенье утром из Львова к пункту пропуска "Краковец" на границе с Польшей, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, передает корреспондент РИА Новости.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши на Украину , в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

Его сторонники начали собираться около 06.00 (совпадает с мск) на выезде из Львова. Большинство из них были с флагами и другой символикой партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Часть активистов одеты в камуфляжную форму. Желающие встретить Саакашвили заявили РИА Новости, что уверены в том, что политику удастся пересечь границу. Они намерены оставаться там, пока пограничники его не пропустят.

Ранее в партии сообщили, что у пункта пропуска уже собрались более 200 сторонников Саакашвили, также прибыли несколько десятков человек в спортивных костюмах.

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в ночь на воскресенье правонарушений и происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей не было.

"Вблизи пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе размещен палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия. По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка. В течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или чрезвычайные события в подразделения полиции не последовало", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.