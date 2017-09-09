Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", — написал Саакашвили в субботу на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.