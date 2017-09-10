Ураган "Ирма", принеся огромные волны на Кубу, теперь угрожает Флориде

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рикк Скотт заявил о смертельной опасности, которая угрожает местным жителям из-за урагана "Ирма".

В субботу он выступил с последним обращением к американцам, в котором заявил, что волны высотой в три с половиной метра они "не переживут".

"Они накроют ваш дом. Вы не переживете все эти штормовые волны, — заявил он. — Если вам велели эвакуироваться, нужно уходить сейчас. Не ждите. Эвакуируйтесь. Не сегодня, не через час. Нужно уходить сейчас".

"Просто запомните: как только шторм начнется, власти уже не смогут вас спасти", — добавил губернатор.

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций Флориды, эвакуации подлежат 6,3 миллиона человек. Это более четверти всего населения штата. По словам Скотта, порядка 70 тысяч местных жителей размещены во временных убежищах.

Без электричества во Флориде остались уже более 200 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшее время ситуация будет ухудшаться: "Ирма" доберется до американских берегов днем в воскресенье.

Чрезвычайное положение также объявлено в Алабаме, Северной Каролине и Южной Каролине.

Самый мощный в Атлантике

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике за последние 10 лет. Специалисты считают, что он сильнее недавнего шторма "Харви", который, в отличие от "Ирмы", не усиливался до пятой категории.

Согласно шкале ураганов Саффира-Симпсона, ураган пятой категории считается "катастрофическим".

В субботу его категория снизилась до третьей. Порывы ветра в зоне стихийного бедствия достигают 190 метров в секунду. По последним данным, он опять усилился до четвертой категории.

"Ирма" уже пронеслась через острова Карибского бассейна, нанесла серьезный ущерб кубинским территориям, в том числе Гаване. На столицу Кубы обрушились девятиметровые волны.

В Пуэрто-Рико без света остались более миллиона жителей. В результате урагана погибли, по последним данным, более 20 человек.

"Благослови вас всех Бог"

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заверил, что все экстренные службы и ведомства готовы к урагану.

"Береговая охрана США, FEMA и все храбрецы из ведомств на уровне страны и на уровне штатов готовы. А вот и "Ирма". Благослови вас всех Бог!" — написал он.

Перед этим он провел правительственное совещание по подготовке к урагану. Он призвал всех, кто находится в предполагаемой зоне бедствия, выполнять инструкции властей. "Имущество можно восстановить, а жизнь — нет. Безопасность превыше всего", — написал президент.

"Ирма" войдет в историю

"У нас были штормы, схожие по силе. Но что отличает "Ирму" от других, так это то, что она остается сильной уже очень долго — и она невероятно сильная", — цитирует издание The Atlantic Фила Клоцбаха, метеоролога Колорадского университета.

Как заявил другой эксперт, сотрудник Национального центра по ураганам Эрик Блейк, от "Ирмы" его "выворачивает". "У меня мало сомнений в том, что "Ирма" войдет в историю как самый печально известный ураган Атлантики", — добавил он.

#Irma has me sick to my stomach. Need to be very lucky for it to miss Florida now. Prepare & follow advice of your local emergency manager. pic.twitter.com/Pk0QJTVhaB — Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) September 7, 2017

​По словам Эдварда Раппапорта, и.о директора этого же центра, те, кто не успел покинуть архипелаг Флорида-Кис, могут погибнуть.

"Неясно, смогут ли пережить это те, кто все еще во Флориде-Кис", — заявил он.