США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Ураган "Ирма", принеся огромные волны на Кубу, теперь угрожает Флориде

Сюжет:
Последствия урагана "Ирма" (94)
09:4910.09.2017
(обновлено: 10:53 10.09.2017)
056854
© REUTERS / StringerПолицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рикк Скотт заявил о смертельной опасности, которая угрожает местным жителям из-за урагана "Ирма".

Волонтеры и местные жители подготавливают мешки с песком перед надвигающимся ураганом Ирма
© AP Photo / Alan Diaz
Живущая во Флориде россиянка рассказала о подготовке штата к урагану "Ирма"

В субботу он выступил с последним обращением к американцам, в котором заявил, что волны высотой в три с половиной метра они "не переживут".

"Они накроют ваш дом. Вы не переживете все эти штормовые волны, — заявил он. — Если вам велели эвакуироваться, нужно уходить сейчас. Не ждите. Эвакуируйтесь. Не сегодня, не через час. Нужно уходить сейчас".

"Просто запомните: как только шторм начнется, власти уже не смогут вас спасти", — добавил губернатор.

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций Флориды, эвакуации подлежат 6,3 миллиона человек. Это более четверти всего населения штата. По словам Скотта, порядка 70 тысяч местных жителей размещены во временных убежищах.

Без электричества во Флориде остались уже более 200 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшее время ситуация будет ухудшаться: "Ирма" доберется до американских берегов днем в воскресенье.

Чрезвычайное положение также объявлено в Алабаме, Северной Каролине и Южной Каролине.

Самый мощный в Атлантике

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике за последние 10 лет. Специалисты считают, что он сильнее недавнего шторма "Харви", который, в отличие от "Ирмы", не усиливался до пятой категории.

Последствия урагана Ирмав Нагуа, Доминиканская республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
"Ирма" обладает "историческим разрушительным потенциалом", считает Трамп

Согласно шкале ураганов Саффира-Симпсона, ураган пятой категории считается "катастрофическим".

В субботу его категория снизилась до третьей. Порывы ветра в зоне стихийного бедствия достигают 190 метров в секунду. По последним данным, он опять усилился до четвертой категории.

"Ирма" уже пронеслась через острова Карибского бассейна, нанесла серьезный ущерб кубинским территориям, в том числе Гаване. На столицу Кубы обрушились девятиметровые волны.
В Пуэрто-Рико без света остались более миллиона жителей. В результате урагана погибли, по последним данным, более 20 человек.

"Благослови вас всех Бог"

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заверил, что все экстренные службы и ведомства готовы к урагану.

"Береговая охрана США, FEMA и все храбрецы из ведомств на уровне страны и на уровне штатов готовы. А вот и "Ирма". Благослови вас всех Бог!" — написал он.

Перед этим он провел правительственное совещание по подготовке к урагану. Он призвал всех, кто находится в предполагаемой зоне бедствия, выполнять инструкции властей. "Имущество можно восстановить, а жизнь — нет. Безопасность превыше всего", — написал президент.

"Ирма" войдет в историю

"У нас были штормы, схожие по силе. Но что отличает "Ирму" от других, так это то, что она остается сильной уже очень долго — и она невероятно сильная", — цитирует издание The Atlantic Фила Клоцбаха, метеоролога Колорадского университета.

Как заявил другой эксперт, сотрудник Национального центра по ураганам Эрик Блейк, от "Ирмы" его "выворачивает". "У меня мало сомнений в том, что "Ирма" войдет в историю как самый печально известный ураган Атлантики", — добавил он.

​По словам Эдварда Раппапорта, и.о директора этого же центра, те, кто не успел покинуть архипелаг Флорида-Кис, могут погибнуть.

"Неясно, смогут ли пережить это те, кто все еще во Флориде-Кис", — заявил он.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Заколоченные отели и приют для животных – Флорида готовится к удару "Ирмы"

 

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена