Эрдоган заявил о готовности помочь беженцам из Мьянмы

Люди из народности рохинджа во временном лагере в Бангладеш. Архивное фото

Люди из народности рохинджа во временном лагере в Бангладеш. Архивное фото

АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности оказать помощь беженцам из Мьянмы, которые находятся в Бангладеш.

В ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который проходит в Астане, президент Турции заявил, что мусульмане в настоящий момент переживают ряд трудностей, и призвал укреплять единство и сотрудничество для их преодоления.

"В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать свои дома. Мы должны приложить усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним. Вместе с правительством Мьянмы и Бангладеш мы хотим работать для того, чтобы предотвратить эту человеческую драму. Те мусульмане, которые ищут убежище в Бангладеш, тоже нуждаются в помощи. Мы сообщили властям Бангладеш, что мы хотим помочь в этом отношении", — сказал Эрдоган в ходе своего выступления.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.

Подробнее об истории религиозно-этнического конфликта в Мьянме читайте в справке РИА Новости >>