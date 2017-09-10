В Киеве отметили отсутствие "наглости и злобы" у постпреда России в ООН

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. У постоянного представителя России при ООН Василия Небензи "спокойный подход" к украинскому вопросу "без негативных эмоций". Такое мнение выразил постпред Украины Владимир Ельченко в интервью "Украинформ".

"Заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему. Это конечно не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", — заявил дипломат.

Он не исключил, что дальнейшие переговоры приведут к "определённому изменению тактики" в позитивном ключе.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке после сердечного приступа 20 февраля. Дипломат умер за день до своего 65-летия. Новым постпредом был назначен Василий Небензя.

72-я сессия Генассамблеи ООН начнётся 12 сентября. Как сообщалось ранее, Киев подготовил ряд претензий к Москве. По словам Ельченко, среди них будет "немало неожиданностей" для бывшего стратегического партнера. Дипломат напомнил, что в Генассамблею входят шесть основных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации". Он отметил, что в каждой из этих областей "можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет".