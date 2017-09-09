Ураган "Ирма", движущийся к Флориде, ослаб до третьей категории

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Ураган "Ирма" ослаб до третьей категории и продолжает продвигаться над северным побережьем Кубы; возможно его дальнейшее усиление на пути к Флориде, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

Утром в субботу центр предупреждения ураганов объявил об усилении "Ирмы" до максимальной, пятой категории. Затем (около 13.00 мск) сообщалось об ослаблении стихии до четвертой категории, сейчас Национальный центр предупреждения ураганов дает оценку "третья категория".

"Ирма" продолжает сотрясать северное побережье Кубы. Согласно прогнозу, (ураган) усилится по пути к Южной Флориде и (архипелагу – ред.) Флорида-Кис", — сообщает центр.

В данный момент, согласно данным метеорологов, скорость ветра достигает 125 миль в час (205 км/ч). Ураган движется в западном направлении на скорости порядка 15 километров в час и находится в 285 километрах к юго-востоку от города Ки-Уэст в штате Флорида.

"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных. На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.