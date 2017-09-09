Афганские военные за сутки ликвидировали почти 120 боевиков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Военные Афганистана за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 119 боевиков, в том числе 19 террористов группировки "Исламское государство"* (ИГ*), в различных частях страны, сообщило министерство обороны страны.

Боевики ИГ* были ликвидированы в уезде Ачин провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Кроме того, силовикам удалось уничтожить 58 боевиков действующих в Афганистане радикальных группировок в приграничной провинции Нуристан на востоке страны, говорится на сайте МО.

О потерях среди военнослужащих минобороны Афганистана не сообщает.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России