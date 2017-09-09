Глава МИД Германии: нам нужны русские, а русским нужны мы

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 июня 2017

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 июня 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в беседе с RT выразил надежду, что в отношениях между Россией и Европой наступит мир.

По его словам, Германия и Россия должны вместе позаботиться о совместном экономическом благополучии.

"Как немцы, мы знаем, что нам нужны русские, а русским нужны мы, чтобы вместе позаботиться о том, чтобы нам стало лучше с экономической точки зрения, чтобы царил мир, чтобы мы сдерживали конфликты ", — заявил он.

Политик также прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, он "очень обрадовался", когда Владимир Путин поддержал инициативу о миротворческой миссии в Донбассе.

"Конечно, условия, при которых Россия предлагает это, не такие же, что предлагаем мы или предлагает Украина, но я считаю, что это первый правильный, хороший шаг", — добавил он.

По словам Габриэля, Германия хотела бы, чтобы отношения между Россией и Украиной были бы лучше, "как бы сложно это сегодня ни было". Он пояснил, что с помощью минских договоренностей его страна хочет способствовать мирному процессу, чтобы в итоге снять санкции с России.

5 сентября Путин заявил, что Москва поддерживает ввод на восток Украины миротворческой миссии ООН. Об одобрении этого шага позже заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.