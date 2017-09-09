Российских туристов на Кубе эвакуировали перед ураганом в безопасные зоны

ГАВАНА, 9 сен – РИА Новости. Все российские туристы, находившиеся на островах на севере Кубы (Кайо-Коко, Кайо-Санта-Мария), эвакуированы в безопасные зоны в курортном городе Варадеро, сообщило посольство РФ.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Ураган находится в 90 км к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 км к юго-востоку от американского Майами. Скорость ветра достигает 250 км/час. Ранее она достигала 300 км/час.

"(Туристическая компания) Havanatur проинформировала нас, что все наши туристы были перемещены в безопасные места в (курортном городе) Варадеро", — заявила пресс-атташе посольства России на Кубе Надежда Сергиева.

Сергиева также сообщила, что российское диппредставительство пристально следит за развитием ситуации с ураганом и работает в тесном контакте с кубинскими властями. По ее словам, российское консульство в Гаване получило множество телефонных звонков в связи со стихией. "Кубинские власти поддерживают тесный контакт с диппредставительством", — сказала она.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Ураган находится в 90 км к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 км к юго-востоку от американского Майами. Скорость ветра достигает 250 км/час. Ранее она достигала 300 км/час.