США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Политический жест: эксперты оценили демарш молдавских военных

22:4308.09.2017
0110
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие ВС Молдовы во время Международных военных учений Rapid trident. Архивное фото.Военнослужащие ВС Молдовы во время Международных военных учений Rapid trident. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Совместные маневры украинских и молдавских военных в рамках учений Rapid Trident — 2017 — это политический жест, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью RT. 

"Безусловно, это не более чем политическое действо, демонстрация некой солидарности и готовности действовать в общих интересах", — сказал Шурыгин.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип
© REUTERS / Viktor Dimitrov
Премьер Молдавии открыто бросил вызов президенту. С привлечением НАТО

В пятницу молдавские военнослужащие прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident — 2017 во Львовскую область. Всего в маневрах примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран. Активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября.

На этой неделе правительство Молдавии утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами, отменил этот указ, однако военнослужащие, согласно решению правительства, все равно отправились на Украину. Как заявил Додон, неподчинение кабмина "похоже на узурпацию власти".

Он распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Позже Додон заявил, что в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии подписал приказ, которым запрещает участие военнослужащих в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без его предварительного одобрения. Президент также потребовал отставки замминистра обороны Молдавии Георгия Галбура, который исполняет обязанности главы ведомства.

Военнослужащие ВС Молдовы во время Международных военных учений Rapid trident-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Молдавские военные прибыли на учения на Украину

По мнению спикера парламента Молдавии Андриана Канду, президент Додон злоупотребляет полномочиями, запрещая военнослужащим участвовать в военных учениях за границей.

Законность постановления правительства об участии молдавских военный в учениях на Украине, а также действий президента предстоит определить Конституционному суду.

Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в стране усугубляется конституционный кризис, а молдавское общество устало от "евроинтеграционных потуг правительства", которые не приносят экономического и социального улучшения для обычных граждан.
"Решение Додона отправить в отставку замминистра обороны попытаются либо проигнорировать, либо оспорить", — считает он.

По мнению Рожина, прямое противостояние ветвей власти Молдавии, по его словам, может продлиться до парламентских выборов. "Противостояние может разрешиться посредством конституционного суда, который подтвердит или не подтвердит право Додона отдавать приказы Вооруженным силам, либо — углубиться и оставаться в таком виде до ближайших парламентских выборов. После которых, возможно, произойдет переформатирование законодательной власти", — сказал он.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Додон не исключил масштабных протестов с целью смены власти в Молдавии

Это не первый конфликт между правительством и президентом страны. Ранее кабмин попросил Генассамблею ООН рассмотреть вопрос о выводе из Молдавии иностранных войск. Додон назвал инициативу "пустым пиар-ходом".

Кроме того, правительство неоднократно выдвигало ряд недружественных мер в отношении России, тогда как президент не раз подчеркивал, что стремится к налаживанию связей с Москвой.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена