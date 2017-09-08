Политический жест: эксперты оценили демарш молдавских военных

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Совместные маневры украинских и молдавских военных в рамках учений Rapid Trident — 2017 — это политический жест, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью RT.

"Безусловно, это не более чем политическое действо, демонстрация некой солидарности и готовности действовать в общих интересах", — сказал Шурыгин.

В пятницу молдавские военнослужащие прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident — 2017 во Львовскую область. Всего в маневрах примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран. Активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября.

На этой неделе правительство Молдавии утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий вооруженными силами, отменил этот указ, однако военнослужащие, согласно решению правительства, все равно отправились на Украину. Как заявил Додон, неподчинение кабмина "похоже на узурпацию власти".

Он распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Позже Додон заявил, что в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии подписал приказ, которым запрещает участие военнослужащих в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без его предварительного одобрения. Президент также потребовал отставки замминистра обороны Молдавии Георгия Галбура, который исполняет обязанности главы ведомства.

По мнению спикера парламента Молдавии Андриана Канду, президент Додон злоупотребляет полномочиями, запрещая военнослужащим участвовать в военных учениях за границей.

Законность постановления правительства об участии молдавских военный в учениях на Украине, а также действий президента предстоит определить Конституционному суду.

Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в стране усугубляется конституционный кризис, а молдавское общество устало от "евроинтеграционных потуг правительства", которые не приносят экономического и социального улучшения для обычных граждан.

"Решение Додона отправить в отставку замминистра обороны попытаются либо проигнорировать, либо оспорить", — считает он.

По мнению Рожина, прямое противостояние ветвей власти Молдавии, по его словам, может продлиться до парламентских выборов. "Противостояние может разрешиться посредством конституционного суда, который подтвердит или не подтвердит право Додона отдавать приказы Вооруженным силам, либо — углубиться и оставаться в таком виде до ближайших парламентских выборов. После которых, возможно, произойдет переформатирование законодательной власти", — сказал он.

Это не первый конфликт между правительством и президентом страны. Ранее кабмин попросил Генассамблею ООН рассмотреть вопрос о выводе из Молдавии иностранных войск. Додон назвал инициативу "пустым пиар-ходом".

Кроме того, правительство неоднократно выдвигало ряд недружественных мер в отношении России, тогда как президент не раз подчеркивал, что стремится к налаживанию связей с Москвой.