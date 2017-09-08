Полиция Львовской области усилит работу у границы к приезду Саакашвили

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Полиция Львовской области усилит работу вблизи таможенного перехода на границе с Польшей накануне приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"Полиция Львовской области совместно с общественными активистами готовы обеспечить общественный порядок во время массовых мероприятий вблизи таможенного перехода… В первую очередь, созданы дополнительные усиленные наряды полиции, которые будут нести службу непосредственно на местах проведения массовых мероприятий", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Как отмечается, правоохранители будут обращать особое внимание на подозрительных лиц и автомобили, взрывотехники и кинологи будут принимать меры на выявления опасных и подозрительных предметов. В полиции также призывают с пониманием отнестись к запланированным мероприятиям.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.