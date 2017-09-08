Президент ЮАР объяснил провал своей партии на местных выборах колдовством

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума объяснил колдовством неспособность партии Африканский народный конгресс (АНК) одержать победу над Демократическим альянсом на выборах в Западно-Капской провинции, сообщает газета Sowetan.

"Я не знаю, откуда они взяли удачу, потому что в большинстве люди живут неблагоустроенно. Я не знаю, возможно, это из-за колдовства, ведьмы практикуют колдовство по-разному", — цитирует издание речь Зумы в четверг в городе Лвандле (Lwandle).

По его словам, возможно, что в голосовании в Западно-Капской провинции приняли участие "призраки".

В 2016 году оппозиционная партия Демократический альянс победила в выборах в органы местного самоуправления в Западно-Капской провинции. Оппозиция заняла две трети мест в муниципалитете в западно-капском городе Кейптаун, в то время как правящая партия АНК продолжала испытывать в стране колоссальное давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества.

С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.