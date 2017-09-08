Колумбия выразила солидарность с народом Мексики после землетрясения

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выразил солидарность с народом Мексики после произошедшего у берегов страны землетрясения, говорится в заявлении администрации колумбийского президента.
"Выражаю солидарность с мексиканским народом после землетрясения, которое произошло ночью. Президент Энрике Пенья Ньето, вы можете рассчитывать на нас", — заявил Сантос в Twitter.
Un solidario saludo al pueblo mexicano tras el terremoto que sufrieron anoche. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con nosotros— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 8 сентября 2017 г.
Также Сантос выразил готовность предоставить Мексике помощь "в этой чрезвычайной ситуации", отмечается в заявлении.
В свою очередь, президент Гватемалы Джимми Моралес и лидер Эквадора Ленин Морено также выразили солидарность с мексиканским народом, об этом они написали в своих Twitter.
Los guatemaltecos lamentamos las vīctimas mortales en Mėxico, nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano.— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) 8 сентября 2017 г.
Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con Ecuador.— Lenín Moreno (@Lenin) 8 сентября 2017 г.