Колумбия выразила солидарность с народом Мексики после землетрясения

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выразил солидарность с народом Мексики после произошедшего у берегов страны землетрясения, говорится в заявлении администрации колумбийского президента.

"Выражаю солидарность с мексиканским народом после землетрясения, которое произошло ночью. Президент Энрике Пенья Ньето, вы можете рассчитывать на нас", — заявил Сантос в Twitter.

Un solidario saludo al pueblo mexicano tras el terremoto que sufrieron anoche. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con nosotros — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 8 сентября 2017 г.

Также Сантос выразил готовность предоставить Мексике помощь "в этой чрезвычайной ситуации", отмечается в заявлении.

В свою очередь, президент Гватемалы Джимми Моралес и лидер Эквадора Ленин Морено также выразили солидарность с мексиканским народом, об этом они написали в своих Twitter.

Los guatemaltecos lamentamos las vīctimas mortales en Mėxico, nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano. — Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) 8 сентября 2017 г.

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Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con Ecuador. — Lenín Moreno (@Lenin) 8 сентября 2017 г.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Ruptly Землетрясение в Мексике: кадры очевидцев и спасательные работы

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра. Местные власти сообщили о по меньшей мере 32 погибших. Президент Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.