Трамп и эмир Катара обсудили "сохраняющуюся угрозу" со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону "сохраняющуюся угрозу" со стороны Ирана, говорится в заявлении Белого дома, поступившем в РИА Новости. Телефонный разговор состоялся 7 сентября.
Ранее Трамп заявил, что готов посредничать в разрешении кризиса вокруг Катара.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.