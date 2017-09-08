Трамп и эмир Катара обсудили "сохраняющуюся угрозу" со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону "сохраняющуюся угрозу" со стороны Ирана, говорится в заявлении Белого дома, поступившем в РИА Новости. Телефонный разговор состоялся 7 сентября.

"Президент (Трамп) подчеркнул важность того, чтобы все страны следовали обязательствам эр-риядского саммита по поддержанию единства в борьбе с терроризмом, прекращению финансирования террористических групп и борьбе с экстремистской идеологией. Президент Трамп и эмир Тамим также обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет Иран для региональной стабильностью", — отмечается в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что готов посредничать в разрешении кризиса вокруг Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.