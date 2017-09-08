МИД Бахрейна заявил, что арабская "четверка" не стремится к войне с Катаром

ДУБАЙ, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа не согласился с заявлением эмира Кувейта о существовавшей возможности военного решения конфликта между Катаром и арабскими государствами.
Глава МИД Бахрейна прокомментировал слова эмира Кувейта, сказавшего на пресс-конференции с президентом США, что благодаря посредническим усилиям удалось избежать военного исхода конфликта с Катаром.
Министр указал, что "эмир Кувейта говорил от сердца, но его величество знает, что военный сценарий не исходил от стран, которые разорвали отношения с Катаром".
Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.