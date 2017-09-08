МИД Бахрейна заявил, что арабская "четверка" не стремится к войне с Катаром

ДУБАЙ, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа не согласился с заявлением эмира Кувейта о существовавшей возможности военного решения конфликта между Катаром и арабскими государствами.

"Наши страны не стремились, и не будут стремиться к созданию военной угрозы кому-либо, но мир также знает, что мы не позволим какой-либо стороне, малой или большой, угрожать безопасности наших народов или стабильности", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Глава МИД Бахрейна прокомментировал слова эмира Кувейта, сказавшего на пресс-конференции с президентом США, что благодаря посредническим усилиям удалось избежать военного исхода конфликта с Катаром.

Министр указал, что "эмир Кувейта говорил от сердца, но его величество знает, что военный сценарий не исходил от стран, которые разорвали отношения с Катаром".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.