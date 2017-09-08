СБ ООН должен вернуть КНДР к переговорам, считает глава французского МИД

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН должен выработать новую позицию и новые санкции против КНДР, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров, заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Необходимо, чтобы Совет безопасности ООН взял на себя новые обязательства, чтобы у нас была определена новая позиция, чтобы мы приняли соответствующие санкции для оказания соответствующего давления на Северную Корею, чтобы вернуть (ее) за стол переговоров", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.