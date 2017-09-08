СБ ООН должен вернуть КНДР к переговорам, считает глава французского МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН должен выработать новую позицию и новые санкции против КНДР, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров, заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.