Землетрясение в Мексике: 15 погибших, эвакуация и цунами

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мощнейшее за последние сто лет в Мексике землетрясение произошло минувшей ночью. К этому моменту известно о 15 погибших, почти два миллиона человек остались без электроэнергии. В ряде районов объявлен режим ЧП, а Эквадор объявил эвакуацию Галапагосских островов.

Пятнадцать погибших

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 8 до 8,4 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос (Мексика). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

PTWC сообщил также, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. После землетрясения у побережья Мексики зарегистрирован 61 подземный толчок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.

Общее число жертв землетрясения в Мексике достигло 15 человек, передал телеканал Foro со ссылкой на президента страны Энрике Пенью Ньето. Кроме того, глава страны заявил, что в результате мощного землетрясения без света остались по меньшей мере 1,85 миллиона потребителей.

Впрочем, для 1,38 миллиона человек электроснабжение уже восставлено, написал Ньето на своей странице в Twitter. Он также назвал землетрясение сильнейшим за последние сто лет.

Власти объявили также, что занятия в школах в мексиканской столице Мехико, а также в ряде штатов приостановлены.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Ruptly Землетрясение в Мексике: кадры очевидцев и спасательные работы

Эвакуация в штате Чьяпас и на Галапагосах

Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах, провидится эвакуация одного из населенных пунктов, сообщает местное управление гражданской обороны.

"Осуществляется эвакуация жителей населенного пункта Пуэрто Мадеро после предупреждения о цунами", — говорится в сообщении управления гражданской обороны.

"Earthquake Lights" appear over as 8.1 #EarthQuake rocks #MexicoCity

Stay safe to our friends South of the borderpic.twitter.com/W99zDXZBNy — 🇺🇸 Joe Schmoe🇲🇽 (@US_Citizen_Joe) 8 сентября 2017 г.

Эвакуация проводится и в провинции Эквадора Галапагос, расположенной на Галапагосских островах недалеко от Мексики, сообщил Совет правительства провинции.

"В настоящий момент четыре обитаемых острова эвакуируются", — сообщает Совет в Facebook. "Опасность цунами сохраняется, просьба оставаться в безопасных зонах", — отмечается в заявлении.

Сообщается, что эвакуация проводится на островах Флореана, Санта-Крус, Исабела и Сан-Кристобаль. Во всей провинции Галапагос также отменены занятия в школах.

© REUTERS / Victor Yanez Мужчина на пляже в предверии урагана Катя в Веракрусе, Мексика. 7 сентября 2017 © REUTERS / Victor Yanez Мужчина на пляже в предверии урагана Катя в Веракрусе, Мексика. 7 сентября 2017

Свидетельство очевидца

Землетрясение в Мексике чувствовалось даже в его столице, Мехико, хотя она находится далеко от эпицентра. Один из жителей города, россиянин Владимир Леонов, поделился с РИА Новости своими впечатлениями.

Владимир живет в Мексике уже 17 лет. Сейчас он является хозяином ресторана русской кухни "Колобок".

"Мы уже легли спать, как вдруг я с улицы услышал сигнализацию оповещения – она развешена на улице на специальных столбах. Обычно они срабатывают примерно за 40 секунд до толчка. Обычно, когда она перестает кричать, начинает качать", — рассказал РИА Новости Леонов.

По рассказу россиянина, небольшие землетрясения в столице Мексики происходят довольно часто, местные жители к ним привыкли. Но таких сильных толчков еще не было.

"Мы не испугались, у нас хороший новый дом. Например, стены в квартире сделаны из гипсокартона – чтобы сам дом был легче. В общем, мы не сильно испугались, а наша трехлетняя дочь даже не проснулась", — рассказал Владимир.

Они с супругой решили не выбегать из дома. "Лифтами при землетрясении пользоваться нельзя, а лестница – это самое опасное место. Так что остались дома", — рассказал мужчина.

Оставшись дома, он стал переписываться с друзьями. "Толчки все ощущали, но паники не было. Никаких разрушений в городе никто не заметил. В целом, мы оптимисты, так что все отнеслись к этому событию легко", — говорит он.