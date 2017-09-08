Грибаускайте считает, что целью учений "Запад" является "напугать" Литву

ВИЛЬНЮС, 8 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что целью совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" является "напугать" Вильнюс.

Ранее телеканал Lietuvos rytas сообщил, что президент Литвы во время учений "Запад-2017" будет находиться в США. Депутат Повилас Урбшис назвал эту поездку странной, так как она будет проходить "в момент, когда угроза особенно велика".

"Не нужно нас пугать и самим пугаться, так как именно это является целью учений "Запад" — напугать нас, уничтожить нашу волю защищаться, чтобы мы были парализованы и не смогли ничего сделать в государстве", — сказала Грибаускайте в пятницу на пресс-конференции.

По ее словам уровень безопасности в Литве во время предстоящих маневров не изменится. "Рекомендации от соответствующих структур уже есть, уровень безопасности не изменится, а это подразумевает возможность выехать в США и с трибуны обратить внимание сотен государств на проблемы нашего региона, когда весь мир сегодня думает только о конфликте Северной Кореи", — добавила Грибаускайте.

Президент Литвы в сентябре планирует отправиться в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.