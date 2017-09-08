"А Лаврову танк не нужен": посольство РФ в Британии подшутило над Джонсоном

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон во время встречи с британскими военными на военной базе Тапа, Эстония. 8 сентября 2017

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон во время встречи с британскими военными на военной базе Тапа, Эстония. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало фотографию, на которой запечатлен глава британского МИД Борис Джонсон во время "танковой прогулки" в Эстонии.

FM Lavrov doesn’t need to ride a tank to make his point. He’d rather rely on consistency of message and evolving context. pic.twitter.com/r5Dq7s2G61 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 сентября 2017 г.

"Министру иностранных дел Лаврову не нужен танк, чтобы донести свою точку зрения. Его стиль — оставаться последовательным в меняющихся условиях", — написали дипломаты в Twitter посольства.

Как отмечает газета The Telegraph, опубликовавшая снимок, Джонсон посетил базу НАТО в эстонском городе Тапа, где находятся британские военные, и прокатился на танке "Челленджер".

Британский контингент (более 800 человек) находится в Тапе в составе международного батальона НАТО. Решение о появлении этого подразделения на основе ротации на территории Эстонии было принято на саммите альянса в Варшаве в прошлом году.

Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. В мае дипломаты напомнили министру о "недостатке аргументов в предвыборной кампании", когда тот заявил журналистам о своих опасениях по поводу влияния России на выборы в Великобритании.