МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало фотографию, на которой запечатлен глава британского МИД Борис Джонсон во время "танковой прогулки" в Эстонии.
FM Lavrov doesn’t need to ride a tank to make his point. He’d rather rely on consistency of message and evolving context. pic.twitter.com/r5Dq7s2G61— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 сентября 2017 г.
"Министру иностранных дел Лаврову не нужен танк, чтобы донести свою точку зрения. Его стиль — оставаться последовательным в меняющихся условиях", — написали дипломаты в Twitter посольства.
Британский контингент (более 800 человек) находится в Тапе в составе международного батальона НАТО. Решение о появлении этого подразделения на основе ротации на территории Эстонии было принято на саммите альянса в Варшаве в прошлом году.
Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. В мае дипломаты напомнили министру о "недостатке аргументов в предвыборной кампании", когда тот заявил журналистам о своих опасениях по поводу влияния России на выборы в Великобритании.