Четыре Галапагосских острова эвакуируют из-за угрозы цунами

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эвакуация проводится в провинции Эквадора Галапагос, расположенной на Галапагосских островах, в связи с угрозой цунами после землетрясения у берегов Мексики, сообщает Совет правительства провинции.

"В настоящий момент четыре обитаемых острова эвакуируются", — сообщает Совет в Facebook. "Опасность цунами сохраняется, просьба оставаться в безопасных зонах", — отмечается в заявлении. Национальная полиция сообщит жителям, когда они смогут вернуться в свои дома, заявляет Совет.

Сообщается, что эвакуация проводится на островах Флореана, Санта-Крус, Исабела и Сан-Кристобаль. В пятницу во всей провинции Галапагос отменены занятия в школах.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой, по уточненным данным, 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. Ранее президент Мексики подтвердил гибель пяти человек в результате землетрясения.