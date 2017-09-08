Эрдоган прокомментировал предъявленное США обвинение турецкому экс-министру

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал выпадом против Анкары обвинение в нарушении санкций против Ирана, которое было предъявлено в США бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну.

Ранее минюст США заявил, что американские власти обвинили Чаглаяна, бывшего главного управляющего турецкого госбанка Сулеймана Аслана и еще двух человек в нарушении американских санкций против Ирана. Американские прокуроры считают, что четверо подозреваемых вступили в сговор, чтобы использовать финансовую систему США для осуществления многомиллионных сделок в интересах правительства Ирана и иранских предприятий, что было запрещено санкциями США.

"Это странная история, комментировать ее в юридическом смысле также странно. Обвинения США в адрес нашего бывшего министра я расцениваю как выпад против Турции. Его обвиняют за Иран. Но Иран для нас никогда не был страной, к которой мы применяем санкции. У нас тесные торговые связи, мы покупаем там энергоносители. Этот шаг – полностью политический. Они должны это пересмотреть. От таких шагов плохо пахнет", — сказал Эрдоган журналистам.