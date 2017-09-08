Си Цзиньпин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове

Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города. Архивное фото

Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города. Архивное фото

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Корейском полуострове, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона твёрдо придерживается цели денуклеаризации Корейского полуострова, решительно выступает за защиту международного режима нераспространения и обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также подчеркнул, что решение проблемы Корейского полуострова может быть найдено только посредством диалога и консультаций. Он также выразил надежду на то, что Франция, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, сыграет конструктивную роль в смягчении обстановки.

Макрон, в свою очередь, заверил, что Франция прилагает все силы для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и придает важное значение роли, которую играет Китай в урегулировании проблемы Корейского полуострова. Французский президент выразил готовность Парижа усилить сотрудничество с Пекином для урегулирования этой проблемы.

Ранее китайский лидер провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, с которыми также обменялся мнениями по ситуации на Корейском полуострое.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.