Кампания по давлению на КНДР работает и США продолжат ее, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США продолжат кампанию по оказанию давления на КНДР, которая приносит результаты, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы продолжаем дискуссии по поводу кампании по дальнейшему давлению на КНДР для денуклеаризации", — заявила Науэрт на брифинге.

По ее словам, Китай тоже "разделяет обеспокоенности" США и поддерживает денуклеаризацию КНДР, как и другие страны, включая Россию.

"Могу сказать, что кампания по оказанию давления работает. Когда вы видели (ядерное) испытание (КНДР) в воскресенье, вы могли подумать: "Боже, она не работает!". Но дело не в этом и вот почему: это может занять очень долгое время, пока санкции (против КНДР) начнут работать, пока кампания по оказанию давления начнет работать", — сказала она, отметив, что это "не военная кампания и ее проводят по-другому".

"Наша позиция не поменялась. Мы не примем Северную Корею в качестве ядерного государства", — добавила Науэрт.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.