ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США.

"Уже много лет говорят о том, чтобы избавиться от потолка долга, и на это есть много причин. Так что, да, это будет обсуждаться. Мы даже обсуждали это на встрече (с лидерами конгресса — ред.) вчера. Это (долг — ред.) усложняет ситуацию, он на самом деле не обязателен", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Трамп может договориться об очередном повышении потолка госдолга с оппозиционными демократами в конгрессе, что вызвало недовольство ряда республиканцев.

В настоящее время потолок госдолга составляет 19,8 триллиона долларов. США единственная страна, где уже существующие долговые и расходные обязательства правительства утверждает конгресс. Дебаты вокруг повышения потолка госдолга неоднократно ставили США на грань дефолта в техническом отношении, хотя конгресс всегда принимал соответствующее решение.