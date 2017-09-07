ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США.
Ранее сообщалось, что Трамп может договориться об очередном повышении потолка госдолга с оппозиционными демократами в конгрессе, что вызвало недовольство ряда республиканцев.
В настоящее время потолок госдолга составляет 19,8 триллиона долларов. США единственная страна, где уже существующие долговые и расходные обязательства правительства утверждает конгресс. Дебаты вокруг повышения потолка госдолга неоднократно ставили США на грань дефолта в техническом отношении, хотя конгресс всегда принимал соответствующее решение.