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В мире

Рохинджа нужна политическая поддержка в установлении мира, считает Кадыров

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (75)
20:0407.09.2017
(обновлено: 20:09 07.09.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мусульманам народности рохинджа из Мьянмы нужны не дополнительные митинги, а политическая поддержка в установлении мира, ситуация в Аракане нуждается в немедленной реакции международного сообщества, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. 

"Рохинджи не война нужна. Они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги. Миллионный митинг довел до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию", — написал Кадыров в своем Instagram.

Он отметил, что после митингов в Москве и Грозном на эту проблему обратили внимание во многих странах мира. По мнению Кадырова, на первом этапе важно остановить насилие, далее нужно искать пути окончательного решения проблемы.

При этом он подчеркнул, что ситуация в Аракане, где расположены стихийные лагеря беженцев, нуждается в немедленной реакции международного сообщества.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров заявил, что беженцы-рохинджа в пятницу начнут получать продукты

Глава Чечни отметил, что в четверг его представитель Зияд Сабсаби посетил стихийные лагеря, где находятся до 160 тысяч человек. "Люди практически расположились вдоль дорог и в лесу. Лагеря не имеют администрацию. Все вопросы приходится обсуждать с старейшинами. Обездоленные и измученные люди нуждаются во всем — палатках, одеялах, одежде, лекарствах, продуктах питания. Медлить в этом вопросе нельзя", — написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, в понедельник в центре Грозного прошел массовый митинг в поддержку мусульман-рохинджа. Его участники зачитали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман в Мьянме. За день до этого, в воскресенье, несколько сот человек собрались на митинг у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве. Представитель мэрии столицы в среду сообщил РИА Новости, что префектуру ЦАО поступила заявка на проведение 8 сентября пикета в поддержку мусульман Мьянмы с числом участников до 200 человек.

Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
Супруга Эрдогана посетила лагерь беженцев из Мьянмы в Бангладеш
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.

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