Кадыров заявил, что беженцы-рохинджа в пятницу начнут получать продукты

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Беженцы, находящиеся в стихийных лагерях в штате Аракан (Мьянма) на границе с Бангладеш, с пятницы начнут получать продукты, а в начале октября – одежду, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова "начал процесс реального оказания помощи беженцам из штата Аракан, с завтрашнего дня они начнут получать продукты питания", написал Кадыров в Instagram.

Кроме того, в первых числах октября от фонда получат одежду 10 тысяч детей и 5 тысяч взрослых. По словам Кадырова, в стихийных лагерях в 10 километрах от границы с Бангладеш находятся до 160 тысяч человек.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.