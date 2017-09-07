В Испании приняли к рассмотрению иск правительства по законам о референдуме

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пленарное заседание Конституционного суда (КС) Испании приняло к рассмотрению иск правительства по документам о проведении референдума о независимости, принятым парламентом и правительством Каталонии, передает агентство Europa Press.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что дал поручение государственной адвокатуре подать иск о неконституционности закона о референдуме в Каталонии. Он добавил, что также будет подан иск на декрет о референдуме 1 октября, а также на иные документы, принятые ночью, в том числе о формировании избирательной комиссии.

Заседание КС продолжится в 19.00 (20.00 мск), суд рассмотрит обращение правительства по поводу неконституционности закона о референдуме, передает агентство.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, 6 сентября принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено.

Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.