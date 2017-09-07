В ВЭФ приняли участие свыше 6 тысяч человек из более чем 60 стран

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В работе III Восточного экономического форума приняли участие свыше 6 тысяч человек из более чем 60 стран, это в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
По его словам, самая многочисленная делегация прибыла из Японии, КНДР представляли шесть человек.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.