В ВЭФ приняли участие свыше 6 тысяч человек из более чем 60 стран

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В работе III Восточного экономического форума приняли участие свыше 6 тысяч человек из более чем 60 стран, это в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"В форуме приняли участие более 6 тысяч человек, зарубежные участники — более 60 стран, это в 2 раза больше, чем в прошлом году", — сказал Трутнев.

По его словам, самая многочисленная делегация прибыла из Японии, КНДР представляли шесть человек.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.