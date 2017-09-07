Абэ заявил, что мирный договор подпишут именно они с Путиным

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным согласились, что мирный договор между РФ и Японией должен быть подписан ими.

"Самое главное для японско-российских отношений — заключение мирного договора… Мы на этот раз твердо решили, что мирный договор подпишем именно мы", — сказал он на ВЭФ.

Он также отметил, что у российско-японских отношений хороший потенциал для развития. "Всего лишь за один этот год между Японией и Россией начали движение многие вещи, которые мы не могли сделать в течение последних 70 лет. И если продолжать шаги еще один год, а затем еще один год, то мы увидим впереди блестящее будущее японо-российских отношений, раскрывших в полной мере имеющийся потенциал", — сказал Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме

Заключение мирного договора между РФ и Японией является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Москва утверждает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.При этом Россия готова реализовывать с Японией проекты по развитию южных Курильских островов. Сейчас страны активно обсуждают возможность осуществления на территории совместной хозяйственной деятельности.