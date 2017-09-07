Абэ принял приглашение посетить ПМЭФ-2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в рамках Восточного экономического форума. 7 сентября 2017

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в рамках Восточного экономического форума. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум в 2018 году, а также открыть в Москве перекрестные годы РФ и Японии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщил Путин журналистам по итогам переговоров с Абэ на полях Восточного экономического форума, он пригласил премьер-министра Японии принять участие в ПМЭФ в конце мая 2018 года. "И Синдзо наше приглашение принял", — сказал российский президент.

"Мы договорились, вместе поприсутствуем и на открытии 26 мая в Москве перекрестных годов России и Японии", — отметил он.