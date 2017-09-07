ЕС ищет общую позицию по вопросу санкций против КНДР, заявили в МИД ФРГ

БЕРЛИН, 7 сен – РИА Новости. Евросоюз ищет общую позицию по вопросу ужесточения санкций против КНДР, заявил в четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль по прибытии на неформальное заседание глав МИД ЕС в Таллине.

"Хорошо, что Евросоюз занимается этой темой и ищет общую позицию, в особенности по вопросу ужесточения санкций", — сказал Габриэль, чье заявление транслировалось службами ЕК.

Он подчеркнул, что убежден в необходимости ужесточения санкций против КНДР, поскольку ситуация вокруг ее ядерной программы означает, что и другие страны могут последовать примеру Пхеньяна.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. 3 сентября Пхеньяна заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 100-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.