В Алма-Ате осудили журналиста за отмывание денег БТА Банка

АЛМА-АТА, 7 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Суд Медеуского района Алма-Аты в четверг приговорил главного редактора газеты "Трибуна" Жанболата Мамая, обвинявшегося в пособничестве в отмывании денег БТА Банка его бывшим собственником Мухтаром Аблязовым, к трем годам ограничения свободы, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что Мамай подозревается в отмывании части похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету "Трибуна". Мамай находится под арестом с 11 февраля.

"Суд приговорил Мамая Жанболата Мамайулы признать виновным… и назначить ему три года ограничения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на три года", — сказал судья Даурен Маукеев, зачитывая приговор.

При этом журналисту при вынесении приговора были зачтены 209 дней пребывания под стражей. В результате назначенный ему срок ограничения свободы составил два года, пять месяцев и пять дней. После оглашения приговора Мамая освободили из-под стражи в зале суда.

В начале июня суд Алма-Аты по уголовным делам заочно признал бывшего главу совета директоров БТА Банка Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Проживающий за рубежом Аблязов подозревался в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.